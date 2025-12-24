172 украинских беспилотника пытались атаковать Россию ночью

Силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что еще 20 беспилотников поразили над Белгородской областью. Еще 14 БПЛА — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской областью. Еще четыре украинских дрона уничтожили в небе Подмосковья, три — в Липецкой области, по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.