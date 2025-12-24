Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям Россиянка разгромила жилье после провала попытки вернуть его по «схеме Долиной»

Пожилая жительница Омска разгромила квартиру, которую ранее продала и затем пыталась вернуть по «схеме Долиной», сообщает Telegram-канал SHOT. Не сумев оспорить сделку, женщина вырвала проводку, содрала обои и повредила стены.

Как сообщает канал, в прошлом году бывший педагог продала трехкомнатную квартиру за 6 млн рублей. Покупателем стала молодая семья, оформившая ипотеку и использовавшая материнский капитал. Перед заключением сделки пенсионерка предоставила справку от психиатра, которая подтверждала, что продавец отдает отчет своим действиям.

После продажи квартиры пенсионерка пообещала сразу переехать к племяннице, однако, получив деньги, начала тянуть время, ссылаясь на необходимость собрать вещи. Параллельно она обратилась в суд, где сообщила, что стала жертвой аферистов и потребовала вернуть квадратные метры. Суд встал на сторону молодой семьи и постановил выселить бывшую владелицу. В день выезда женщина устроила погром в квартире.

Ранее пенсионерка из Тулы стала фигуранткой уголовного дела о покушении на мошенничество после продажи квартиры. Пожилая женщина, следуя указаниям мошенников, продала жилье за 1,6 млн рублей, но затем решила оставить деньги себе и вернуть недвижимость через суд по «схеме Долиной». В исковом заявлении она исказила детали сделки.