Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 19:55

В России возбудили уголовное дело за попытку провернуть «схему Долиной»

В Туле возбудили дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пенсионерка в Туле стала фигуранткой уголовного дела о покушении на мошенничество после продажи квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По данным следствия, 70-летняя женщина, следуя указаниям злоумышленников, продала жилье за 1,6 млн рублей, но затем решила оставить деньги себе и вернуть недвижимость через суд по «схеме Долиной». Для этого она исказила в исковом заявлении детали состоявшейся сделки.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что после вердикта Верховного суда «схеме Долиной» пришел конец. По его словам, теперь в практику вернется двусторонняя реституция, когда покупатель возвращает продавцу квартиру, а тот в свою очередь отдает полученные за нее деньги. Он подчеркнул, что добросовестные покупатели не должны страдать.

квартиры
уголовные дела
пенсионерки
мошенничество
Тула
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии Путина
Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус
Эпидемиологи нагрянули в пансионат, где умерли постояльцы
Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом
Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского
В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии
«Макрон вновь унижен Путиным»: во Франции заявили о провале лидеров ЕС
Штормовой коллапс парализовал аэропорт Дубая
В СК уточнили число погибших в подмосковном пансионате
«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина
Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине
Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне
Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться
Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки
Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких
Отъезд из Киева, влюбленность в Машкова, трое детей: как живет Ломоносова
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях
Топ неожиданных вопросов Путину, ультиматум Алаудинова: что будет дальше
Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство
Дальше
Самое популярное
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов
Общество

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.