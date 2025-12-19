В России возбудили уголовное дело за попытку провернуть «схему Долиной» В Туле возбудили дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»

Пенсионерка в Туле стала фигуранткой уголовного дела о покушении на мошенничество после продажи квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По данным следствия, 70-летняя женщина, следуя указаниям злоумышленников, продала жилье за 1,6 млн рублей, но затем решила оставить деньги себе и вернуть недвижимость через суд по «схеме Долиной». Для этого она исказила в исковом заявлении детали состоявшейся сделки.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что после вердикта Верховного суда «схеме Долиной» пришел конец. По его словам, теперь в практику вернется двусторонняя реституция, когда покупатель возвращает продавцу квартиру, а тот в свою очередь отдает полученные за нее деньги. Он подчеркнул, что добросовестные покупатели не должны страдать.