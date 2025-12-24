Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи обсудили двусторонние вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, торгово-экономические отношения двух стран будут развиваться на основе заложенного в прошлом фундамента.

Вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, и ситуация в регионе, — сказал Лавров.

Ранее агентство SANA сообщило, что Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с Владимиром Путиным. По данным журналистов, они обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности.

До этого Лавров заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей проживает в России из гуманитарных соображений. Он отметил, что экс-главе государства на родине грозила физическая расправа. Также министр прокомментировал слухи о якобы отравлении Асада в Москве. По словам главы ведомства, ничего подобного не происходило.