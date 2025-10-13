Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:46

Лавров объяснил, почему экс-глава Сирии находится в России

Лавров объяснил гуманитарными причинами нахождение Асада в России

Башар Асад Башар Асад Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей проживает в России из гуманитарных соображений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами из арабских стран. По его словам, экс-главе государства на родине грозила физическая расправа. Трансляция выступления Лаврова шла на сайте МИД РФ.

Также министр прокомментировал слухи о якобы отравлении Асада в Москве. По словам главы ведомства, ничего подобного не происходило.

У него (Асада — NEWS.ru) нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает, — сказал Лавров.

Ранее Die Zeit заявило, что бывший президент Сирии, получивший политическое убежище в России, проживает с семьей в комплексе «Москва-Сити» и увлекается онлайн-играми. Со слов источника журналистов, Асад занимает три квартиры в элитной высотке и изредка посещает расположенный там же торговый центр.

Прежде стало известно, что сторонникам Асада запретили баллотироваться или голосовать на парламентских выборах в республике 5 октября. По словам члена высшей избирательной комиссии Хасана ад-Дагима, это коснулось тех, кто поддерживал предыдущие власти деньгами и оружием или отстаивал их идеологию.

