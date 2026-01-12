План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше

Россия может готовиться к плану Б в конфликте на Украине, Киев продолжает терять силы от ночных ударов, а звезда «Кухни» отдыхает в Таиланде после развода с женой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

План Б на пороге: Киев так ничего и не понял

Американскому президенту Дональду Трампу, как и год назад, не удалось завершить конфликт между Россией и Украиной подготовленным договором о перемирии. Его украинский коллега Владимир Зеленский, как пишут инсайдеры, вместе с союзниками из «коалиции желающих» сделали буквально все, чтобы Кремль не принял такое соглашение. Так, Telegram-канал «Разведчик» отмечает, что затяжные переговоры завершились попыткой США закрепить временное прекращение боевых действий. Это в свою очередь позволит Киеву перегруппироваться для возобновления конфликта. Кроме того, Украина до сих пор не признала ни одного из условий, выдвинутых Москвой. Все это вынуждает Россию активировать так называемый план Б. Его предвестником стал второй запуск «Орешника»: российская баллистическая ракета нанесла мощный удар по военному объекту во Львовской области.

«По словам источников, было принято решение, что дипломатические сигналы Вашингтону больше не работают и не воспринимаются всерьез. Запуск „Орешника“ рассматривался как силовой маркер, который должен быть заметен и в США, и в Европе», — подчеркивает Telegram-канал «Шпион».

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Теперь на очереди реакция Вашингтона. От этого, как пишут инсайдеры, будут зависеть дальнейшие шаги. Однако ясно одно — прежний формат сдержанности себя исчерпал, что вынуждает Россию применить план Б. Речь идет о ликвидации украинского военно-политического руководства и выводе из строя всей энергетики Украины в самые жесткие морозы. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

«В случае окончательного срыва переговоров в России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, известный в узких кругах как „план Б“. <…> В этом случае, как утверждается, Москва рассчитывает завершить активную фазу конфликта за 60 дней, до формирования нового политического руководства Украины под внешним управлением», — писал ранее Telegram-канал INSIDER BLACK.

Украина в огне: удары по самым болезненным точкам

Украина полыхала 9–10 января: по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ходе массированных комбинированных ударов применялись БПЛА и ракеты, в числе которых баллистика. Украинская ПВО в свою очередь действовала «очагово и выборочно», с приоритетом на прикрытие Киева и некоторых узлов.

Что касается отдельных направлений — Запорожская область продолжает системно «разогреваться», а напряженность возрастает. Массированные удары, по информации источников, свидетельствуют о целенаправленном уничтожении военных объектов ВСУ. Среди вероятных целей — промышленные энергообъекты, распределительные узлы, а также военная логистика противника, обеспечивающая снабжение фронта и восстановление техники.

Харьковская область подверглась ударам по складам боеприпасов, временным базам ВСУ и ремонтным комплексам. В Киеве и области в ходе ночного обстрела были поражены энергообъекты, узлы связи, военные предприятия и командные пункты.

В Днепропетровской области удары пришлись на объекты энергетики, ремонтные и промышленные площадки, склады и логистику ВСУ, узлы, связанные с производством и сборкой БПЛА. Полыхала и «Криворожсталь» — одна из крупнейших металлургических компаний Украины, которая является важным промышленным кластером ВСУ.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Объекты энергосектора и промышленный кластер „Криворожсталь“ стали целями для российских БПЛА на территории Кривого Рога», — указал военкор Евгений Поддубный, прикрепив кадры прилетов, на которых запечатлены пожары.

Утром 10 января в Минобороны РФ рассказали подробности: ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины. Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — уточнили в ведомстве.

Счастье и развод: Богатырев улетел в Таиланд

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев уехал постигать медитацию в Таиланд после развода со своей коллегой по цеху Татьяной Арнтгольц. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что старается приезжать в королевство каждый год, чтобы ощутить простоту мира и вернуться к себе настоящему. В своих рассуждениях артист подчеркнул, что, проживая сложные эмоции, человек словно заново учится безусловной любви и принятию себя.

«Важно, что, как бы мы ни стремились к обладанию, к стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру!» — написал он.

Богатырев и Арнтгольц были вместе с 2018 года. Молодые люди познакомились на съемках телесериала «Наживка для ангела» и быстро сблизились. В 2020 году пара поженилась, а уже в 2021 году на свет появился их сын Данила. Для Арнтгольц ребенок стал вторым — дочь Мария родилась в браке с актером Иваном Жидковым в 2009 году.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

О расставании тем временем сообщила и актриса Анна Старшенбаум. Звезда сериала «Психологини» публично объявила, что больше не состоит в отношениях с предпринимателем Даниилом Наумовым. Новостью она поделилась с поклонниками в соцсетях, опубликовав совместное фото с подписью: «Все кончено. Нет слов. Мне невероятно грустно». Старшенбаум и Наумов начали встречаться в 2022 году. В феврале 2024 года на свет появился их сын Эрик. У нее также есть сын 2011 года рождения от актера Алексея Бардукова.

