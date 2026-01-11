Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка Актриса Старшенбаум объявила о разрыве с Наумовым

Актриса Анна Старшенбаум объявила о разрыве отношений с предпринимателем Даниилом Наумовым. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала совместное фото с экс-партнером и надписью The End. Причины разрыва она обнародовать не стала.

Все кончено. Нет слов. Мне невероятно грустно, — сказано в подписи.

Старшенбаум и Наумов начали встречаться в 2022 году. В феврале 2024 года на свет появился их сын Эрик. У нее также есть сын 2011 года рождения от актера Алексея Бардукова.

