Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:23

Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка

Актриса Старшенбаум объявила о разрыве с Наумовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Анна Старшенбаум объявила о разрыве отношений с предпринимателем Даниилом Наумовым. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала совместное фото с экс-партнером и надписью The End. Причины разрыва она обнародовать не стала.

Все кончено. Нет слов. Мне невероятно грустно, — сказано в подписи.

Старшенбаум и Наумов начали встречаться в 2022 году. В феврале 2024 года на свет появился их сын Эрик. У нее также есть сын 2011 года рождения от актера Алексея Бардукова.

До этого музыкант Никита Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной партнерши после недавнего развода. ИИ представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Пресняков даже признал, что алгоритм угадал его тип.

Ранее певица и автор песен Катя Семенова рассказала, что полное переосмысление жизни привело к воссоединению с бывшим мужем спустя 4,5 года после разрыва. Мужем Семеновой был артист комедийного жанра Михаил Церишенко, с которым она развелась спустя 26 лет брака из-за его измен. Однако недавно пара снова стала жить вместе.

шоу-бизнес
дети
разводы
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.