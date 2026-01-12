Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января

Российские регионы за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Курской, Херсонской и Запорожской областях были ранены мирные жители. ФСБ предотвратила теракт Службы безопасности Украины (СБУ) в Пермском крае. Украинские военные расстреляли 130 гражданских под Донецком. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Какие регионы РФ подверглись атакам украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Наибольшее число воздушных целей — четыре — было ликвидировано над Ростовской областью.

В Минобороны добавили, что по два БПЛА сбили над Крымом, Адыгеей, Курской областью и акваторией Черного моря, еще один — над Воронежской областью.

В ведомстве уточнили, что утром 12 января Ростовская область подверглась атаке шести БПЛА самолетного типа. Они были сбиты средствами ПВО.

«Перехвачены и уничтожены БПЛА в Каменске, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах. Пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — заявил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

ВСУ дважды за ночь пытались атаковать Севастополь

ВСУ дважды за ночь пытались атаковать Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника.

«Никто из людей не пострадал», — уточнил Развожаев.

Глава города добавил, что в результате атак противника в микрорайоне Балаклава были повреждены два многоквартирных дома и машины. В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах по Севастополю.

В Курской области были ранены девять человек в результате обстрелов ВСУ

В период с 1 по 10 января над Курской областью были сбиты более 280 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, противник около 70 раз обстреливал из артиллерии территории отселенных районов.

«За первые 10 дней 2026 года чаще всего под удары ВСУ попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы. К сожалению, один человек погиб, еще девять получили ранения», — добавил Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах противника по Курской области.

ВСУ выпустили 10 снарядов по селу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки над населенными пунктами региона были сбиты 29 украинских БПЛА. По его словам, ВСУ дважды обстреляли Грайворонский округ, выпустив четыре боеприпаса. Кроме того, по селу Колотиловка ударили 10 снарядами, уточнил губернатор.

«В селе Глотово поврежден автомобиль, в поселке Чапаевский — две квартиры в многоквартирном доме. В селе Репяховка поврежден частный дом, в селе Теребрено — хозпостройка и частный дом. В селе Зиборовка поврежден гараж на территории домовладения, в селе Мешковое — автомобиль», — заявил Гладков.

Данных о пострадавших не поступало. В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова об обстрелах ВСУ.

13 деревень Херсонщины оказались под ударами украинских военных

Два человека погибли, один мирный житель был ранен в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Голопристанском округе ночной обстрел Нововладимировки и Чулаковки привел к гибели двух мужчин. Противник нанес террористический удар по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка Алешкинского округа. Пострадал один человек, автомобиль получил значительные повреждения», — уточнил он.

По словам Сальдо, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

В Запорожье тысячи жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ восемь раз целенаправленно атаковали населенные пункты Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, есть раненые.

«При артобстреле села Решетиловского пострадали два человека — мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности», — рассказал глава Запорожья.

Он добавил, что в результате атаки БПЛА были повреждены линии электропередачи в Приазовском, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Кроме того, зафиксированы повреждения частных домов в Васильевке, уточнил он.

«В настоящий момент в Запорожской области 13 750 абонентов все еще остаются без электроснабжения. В основном это Васильевский муниципальный округ, сама Васильевка частично обесточена, и Михайловский муниципальный округ», — добавил Балицкий.

Он отметил, что в прифронтовых населенных пунктах ремонтные работы затрудняются из-за опасности ударов БПЛА. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на железнодорожном мосту в Пермском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства. В городе Чусовом был задержан гражданин России 1972 года рождения, действовавший по указанию мошенников.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги», — уточнили в ФСБ.

По словам задержанного, он перевел 350 тыс. рублей на «безопасные счета» под воздействием мошенников. Затем с ним связались «сотрудники правоохранительных органов» и предложили вернуть эти средства. Действуя по их указанию, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство в рамках якобы проводившейся проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона.

В ЛНР задержали военного преступника

В Луганской Народной Республике был задержан участник экстремистской организации, сообщили в управлении ФСБ России по региону. В ведомстве отметили, что он имел отношение к военным преступлениям в Донбассе и Херсонской области.

По данным ведомства, житель города Рубежного вступил в ряды украинского националистического военизированного формирования и принимал участие в его операциях. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

ВСУ расстреляли 130 мирных жителей под Донецком

Военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Безусловно, количество погибших мирных жителей тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские силы», — сказал Мирошник.

По его словам, значительная часть населения была вынуждена покинуть прифронтовые территории из-за зверств военных ВСУ.

