ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Севастополь Развожаев: два жилых дома и автомобили повреждены из-за атаки ВСУ на Севастополь

ВСУ дважды за ночь попытались атаковать Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника. Глава города добавил, что в результате атак повреждены два многоквартирных дома и машины. Никто из мирных жителей не пострадал.

За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА, — написал Развожаев.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА нейтрализовали над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

До этого в Минобороны заявили, что силы ПВО ликвидировали 11 января семь украинских беспилотников над регионами России с 08:00 до 13:00 по московскому времени. В частности, по четыре и три БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей соответственно.