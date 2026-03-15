15 марта 2026 в 13:32

Песков напомнил о неизменной позиции России по украинскому кризису

Песков: РФ остается открыта к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Financial Times. При этом, по его словам, Вооруженные силы РФ добиваются успехов на поле боя.

Динамика на фронте для нас положительная. Мы <...> становимся ближе к достижению наших целей. Но, как сказал президент [РФ Владимир] Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что представитель правительства Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине. Однако, по его словам, «позитивных сигналов» касательно урегулирования конфликта в ходе встречи озвучено не было.

До этого западные аналитики выразили мнение, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик. По их словам, президент страны Дональд Трамп теряет интерес к этим переговорам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
