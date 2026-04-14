14 апреля 2026 в 11:21

В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Второй сотрудник Госавтоинспекции, получивший тяжелые травмы в ДТП при преследовании нарушителя-мотоциклиста в Приморье, скончался в медицинском учреждении, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

Управление МВД России по Приморскому краю с прискорбием сообщает: 14 апреля 2026 года в медицинском учреждении скончался второй сотрудник Госавтоинспекции, получивший тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей, — говорится в сообщении.

Скончался 34-летний лейтенант полиции Петр Сергеев, инспектор ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району. Стаж его службы в органах внутренних дел составлял 12 лет. У сотрудника остался ребенок 2023 года рождения, воспитанием которого он занимался один.

До этого сообщалось, что в Армении произошла серьезная авария возле села Агин в Ширакской области. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых были двое детей. Еще 11 человек получили травмы, их состояние классифицируется как тяжелое и крайне тяжелое.

Регионы
Приморский край
ГАИ
МВД
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
