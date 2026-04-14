Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его

Готовивший теракт в Москве украинец не смог покинуть страну из-за куратора

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве украинец заявил о провалившихся планах покинуть страну после выполнения задания СБУ, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ. Он хотел пересечь границу с Казахстаном, однако куратор перестал выходить на связь.

Злоумышленник рассказал, что по инструкции собрал взрывное устройство, поместил его в электростанцию, затем положил ее в электроскутер. 2 апреля он оставил скутер у торгового центра.

После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь, — сказал он.

Сотрудники ФСБ по этому делу задержали троих человек, которых подозревают в участии в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Среди них оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России. Следствие считает, что все они действовали по заданию СБУ.

Силовики до этого предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, работавшего на украинские спецслужбы. Мужчина сам связался с кураторами через мессенджер.