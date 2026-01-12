Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:01

Королевская семья Британии: последние новости, комментарий Кейт о болезни

Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о своей болезни и поделилась историей исцеления. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 12 января?

Что Миддлтон рассказала о своей болезни

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом на днях посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне, чтобы поддержать сотрудников Национальной службы здравоохранения в период эпидемий.

В ходе визита принцесса пообщалась с волонтерами, работающими с пациентами, которые проходят химиотерапию. Когда одна из девушек отметила, что пациенты и их близкие проводят в больнице «часы», в ответ Миддлтон призналась, что ей знакома эта ситуация, дав краткий комментарий.

«Я знаю», — сказала она, а затем, коснувшись руки супруга, добавила: «Мы знаем».

Принц Уильям также затронул тему здоровья жены. Он рассказал сотрудникам больницы о разном опыте взаимодействия с медицинскими учреждениями.

«У нас обоих был разный опыт. У меня — работа с санитарной авиацией, у Кэтрин — недавний путь к выздоровлению», — заявил Уильям.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года принцесса заявила о ремиссии и завершении лечения.

Что Миддлтон рассказала о своем исцелении

Кейт Миддлтон опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала о роли природы в своем пути к выздоровлению. Фильм «Зима» стал заключительной частью ее проекта «Мать-природа», запущенного в прошлом году.

Кадры из видео были сняты в Беркшире, Лондоне и Котсуолдсе. На них принцесса размышляет о внутреннем исцелении.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я ловлю себя на мысли о том, как я благодарна… За то, что реки внутри нас текут свободно. Страхи смываются, очищаются и становятся прозрачными. Мы примиряемся со слезами и понимаем, что значит быть живым», — заявила принцесса.

Видео Миддлтон опубликовала в день своего 44-летия, 9 января, отметив, что это был для нее совершенно особенный проект.

«Даже в самое холодное, самое темное время года зима умеет дарить нам тишину, терпение и спокойное созерцание. Чтобы открыть самые глубокие части себя — наряду с шепотом и пульсацией всего живого. <…> Это глубоко личное, творческое размышление о том, как природа помогла мне исцелиться», — заключила Кейт.

