Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон

Онкологическое заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон оказало сильное влияние на ее брак с принцем Уильямом. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 6 января?

Как изменился брак Миддлтон после ее болезни

По данным RadarOnline, до того как у Кейт Миддлтон было обнаружено онкологическое заболевание, поклонники королевской семьи задавались вопросом, действительно ли счастливы Уэльские, поскольку ходило много слухов о том, что их брак не такой, каким кажется со стороны.

Инсайдер издания утверждает, что именно рак принцессы напомнил супругам о том, как они важны друг для друга, и сделал их «как никогда ближе».

«Уильям известен своими вспышками гнева, и Кейт находила способы успокоить его, но лично я считаю, что после диагноза „рак“ и угрозы потерять ее близость между ними возродилась», — заявил королевский фотограф Иэн Пэлхем Тернер.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года принцесса заявила о завершении лечения.

«Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное для недопущения рецидива. Хоть я и закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий», — сказала она.

Кейт Миддлтон Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего принц Гарри ждет от Карла III

Принц Гарри хочет, чтобы его отец, король Великобритании Карл III, встретился с внуками во время поездки в США, которая запланирована на апрель, пишет The Sun.

По словам друзей герцога Сассекского, он надеется, что отец найдет время в своем графике и приедет к нему в дом в Монтесито и лично пообщается с шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

«Гарри ясно дал понять, что очень хотел бы, чтобы его отец приехал навестить его и семью. Он знает, что их отношения напряженные, но несколько раз выражал надежду на то, что его отец сможет наладить контакт со своими внуками», — заявил инсайдер.

Кроме того, летом в Соединенные Штаты планирует приехать и принц Уильям, чтобы поддержать сборную Англии на чемпионате мира по футболу. Однако, как отмечает RadarOnline, отношения между братьями остаются напряженными.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 января: что завтра, головные боли, сильный стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России

Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов