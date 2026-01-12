Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России

Сегодня, 12 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 12 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 12 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 12 января поступило от пользователей МТС. Порядка 19% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 7% — на Саратовскую, Ростовскую и Свердловскую области, 6% — на Краснодарский край, Владимирскую и Свердловскую области, 3% — на Крым, Кузбасс, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельскую, Оренбургскую, Иркутскую и Калининградскую области, 1% — на Алтайский край, Ярославскую, Московскую, Самарскую и Нижегородскую области.

Почему не работает мобильный интернет 12 января

Ограничения в работе мобильного интернета вводятся в период угрозы беспилотной опасности. В Министерстве цифрового развития Оренбургской области объяснили, что отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. Ограничения снимают, когда это позволяет оперативная обстановка.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии также уточнил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. Ограничения снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

12 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Воронежской и Пензенской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 13 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

