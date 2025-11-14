Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:47

В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список

Немкин: Telegram нельзя включить в белый список из-за иностранного происхождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мессенджер Telegram не может быть включен в белый список интернет-ресурсов из-за своего иностранного статуса, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Парламентарий опроверг распространяющиеся слухи о возможном добавлении платформы в перечень сервисов, доступных без интернета в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включен в перечень, — говорится в заявлении.

Ранее представители Роскомнадзора опровергли информацию о включении мессенджера Telegram в белый список российских интернет-ресурсов. До этого в Сети появилась информация, что платформа сможет функционировать при нестабильном соединении или временном отсутствии сети.

Кроме того, Министерство цифрового развития Российской Федерации сообщило о дополнении перечня интернет-ресурсов, сохраняющих доступность при отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности. На втором этапе формирования так называемого белого списка в него вошли новые категории отечественных цифровых сервисов, включая Альфа-Банк и Почту России.

