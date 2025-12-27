Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже Le Parisien: мужчина ранил ножом трех женщин в парижском метро

Мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в метро в Париже, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции. Инциденты случились 26 декабря на 3-ей линии в районе станций «Республика», «Ар-э-Метье» и «Опера».

По данным издания, все пострадавшие получили колотые ранения в область спины и бедер. Одна из раненых была беременна. Медики оперативно оказали им помощь. Подозреваемый, гражданин Мали, уже известен полиции за имущественные преступления и находился в стране нелегально. Источники указывают, что ранее против него возбуждались дела о сексуальных домогательствах, а попытки депортации не увенчались успехом.

Возможность террористического акта была быстро исключена. Нападения, предположительно, совершил психически неуравновешенный человек. Мужчину задержали спустя два часа после инцидента в его доме в пригороде Парижа. Ведется следствие.

