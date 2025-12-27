Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 01:17

Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже

Le Parisien: мужчина ранил ножом трех женщин в парижском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в метро в Париже, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции. Инциденты случились 26 декабря на 3-ей линии в районе станций «Республика», «Ар-э-Метье» и «Опера».

По данным издания, все пострадавшие получили колотые ранения в область спины и бедер. Одна из раненых была беременна. Медики оперативно оказали им помощь. Подозреваемый, гражданин Мали, уже известен полиции за имущественные преступления и находился в стране нелегально. Источники указывают, что ранее против него возбуждались дела о сексуальных домогательствах, а попытки депортации не увенчались успехом.

Возможность террористического акта была быстро исключена. Нападения, предположительно, совершил психически неуравновешенный человек. Мужчину задержали спустя два часа после инцидента в его доме в пригороде Парижа. Ведется следствие.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что 5 декабря в школе № 40 города Курска учащийся девятого класса ударил ножом своего одноклассника прямо на уроке. Пострадавший подросток самостоятельно добрался до медицинского кабинета, после чего был госпитализирован в детскую больницу и прооперирован. По последним данным, жизни школьника ничего не угрожает.

Франция
женщины
нападения
нелегалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии
«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США
Российский офицер воздушной атакой спровоцировал бегство бойцов ВСУ
Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом
«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера
Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»
Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев
Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили
«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США
«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине
Фаза Луны сегодня, 27 декабря: день иллюзий и отмены платежей
Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.