Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе В Курске школьник ударил ножом одноклассника на уроке

В школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока, сообщает Telegram-канал «Курский Бомондъ». Событие случилось еще 5 декабря.

По словам авторов публикации, пострадавшему подростку не была оказана немедленная организованная помощь — он самостоятельно добрался до медицинского кабинета. После этого ребенка госпитализировали в Курскую областную детскую больницу № 2, где ему провели операцию. В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.

Также утверждается, что руководство учебного заведения не проинформировало родителей о произошедшем. Автор обращения выразила возмущение бездействием педагогов, которые, по ее словам, неоднократно замечали нож у нападавшего, но не приняли мер.

В управлении МВД России по Курской области подтвердили, что происшествие находится на контроле. Сообщение поступило в полицию от школы, и на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения лечения пострадавшего и получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в результате нападения школьника с ножом в Иркутской области с непроникающим ранением доставили в больницу. С напавшим подростком вели беседу сотрудники правоохранительных органов.