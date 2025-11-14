Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:26

Минцифры сообщило об обновлении белого списка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство цифрового развития РФ обновило перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступность при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, сообщили в ведомстве. В так называемый белый список на втором этапе были включены новые категории российских цифровых сервисов, в частности Альфа-Банк и Почта России.

В обновленный перечень также вошли официальные сайты госорганов, включая Госдуму, федеральные министерства и агентства, а также правительства субъектов РФ и Генпрокуратуру. Кроме того, доступ обеспечен для системы «Честный знак» и ряда крупных СМИ.

В ведомстве уточнили, что в список включили транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, такси «Максим» и портал Gismeteo. Операторы мобильной связи уже завершили необходимые технические настройки для обеспечения работоспособности этих ресурсов в периоды ограничений.

В Минцифры напомнили, что на первом этапе в белый список были включены социальные сети, маркетплейсы, видеосервисы, мессенджер MAX и другие наиболее востребованные платформы. Формирование перечня осуществляется на основе популярности интернет-ресурсов и предложений органов власти, при этом список будет продолжать пополняться новыми сервисами.

Ранее сообщалось, что Telegram нет в белом списке сервисов, доступных для пользователей при отсутствии интернета. По информации Роскомнадзора, мессенджер включен в другой список — методических рекомендаций Минпросвещения РФ по обеспечению образовательных организаций оптимальным и безопасным доступом к сервисам Сети.

