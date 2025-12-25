«Почта России» свернула наземную доставку в пять стран «Почта России» остановила наземную доставку в Литву, Латвию и Эстонию

«Почта России» временно приостановила наземную доставку почтовых отправлений в пять европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной компании. Уточняется, что решение связано с отказом зарубежного перевозчика-партнера осуществлять наземные перевозки в эти государства.

При этом авиаотправки в указанные страны продолжаются, а сроки доставки посылок не увеличатся, заверили в компании. Параллельно с этим стало известно о возобновлении приема международных отправлений в ряд африканских стран — Республику Конго, Сомали и Чад.

Ранее «Почта России» официально опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы происходящих массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что такой уровень является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тыс. человек.