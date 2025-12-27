Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 04:27

Одна из стран может запустить прямое авиасообщение с Россией

Посол Санчес: Колумбия обдумает вероятность запуска прямого авиасообщения с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Колумбии намерены изучить перспективы организации прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Соответствующая инициатива обсуждалась на встрече колумбийских представителей с российскими компаниями в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчеса.

По его словам, вопрос будет вынесен на рассмотрение профильных ведомств и авиаперевозчиков. Это решение может стать важным шагом в развитии двусторонних отношений, упростив не только туристические, но и деловые контакты.

В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами, — сказал посол.

Окончательное решение будет принято после консультаций с национальным авиационным управлением. Также необходимо провести анализ экономической целесообразности со стороны потенциальных операторов перевозок.

Ранее сообщалось, что Москва рассчитывает на проявление «политической воли» Вашингтона для возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Этот шаг стал бы взаимовыгодным для обеих стран, необходимость возобновления прямых рейсов «назрело» уже давно.

авиасообщения
Колумбия
самолеты
перелеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Озвучено, сколько карт попали в незаконные финоперации в 2025 году
Гороскоп 27 декабря: уточняем цели, ждем перемен, стремимся к комфорту
Японский политик указал на неожиданный символ мощи России
«Идет зачистка»: военэксперт сообщил о новых успехах ВС РФ в Донбассе
В Киеве прозвучали новые взрывы
Акула в сновидениях: опасности и скрытые смыслы
Добровольцы рассказали о подготовке «роя дронов» для атак на позиции ВСУ
Уголовное преследование грозит россиянам за новогодний «атрибут»
Одна из стран может запустить прямое авиасообщение с Россией
Полицейские предупредили о «подарках» от мошенников
Россиянам напомнили об окончании срока автопродления прав
Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат
Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта
Европейские лидеры боятся исхода встречи Трампа и Зеленского
Рекордные по длительности январские каникулы получили объяснение
«Последняя оттепель»: в Гидрометцентре сделали прогноз для москвичей
Марочко заявил о начале боев за один из населенных пунктов в ДНР
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.