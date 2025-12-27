Одна из стран может запустить прямое авиасообщение с Россией

Одна из стран может запустить прямое авиасообщение с Россией Посол Санчес: Колумбия обдумает вероятность запуска прямого авиасообщения с РФ

Власти Колумбии намерены изучить перспективы организации прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Соответствующая инициатива обсуждалась на встрече колумбийских представителей с российскими компаниями в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчеса.

По его словам, вопрос будет вынесен на рассмотрение профильных ведомств и авиаперевозчиков. Это решение может стать важным шагом в развитии двусторонних отношений, упростив не только туристические, но и деловые контакты.

В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами, — сказал посол.

Окончательное решение будет принято после консультаций с национальным авиационным управлением. Также необходимо провести анализ экономической целесообразности со стороны потенциальных операторов перевозок.

Ранее сообщалось, что Москва рассчитывает на проявление «политической воли» Вашингтона для возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Этот шаг стал бы взаимовыгодным для обеих стран, необходимость возобновления прямых рейсов «назрело» уже давно.