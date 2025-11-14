Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:22

Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Telegram нет в белом списке сервисов, доступных для пользователей при отсутствии интернета, сообщает Mash со ссылкой на Роскомнадзор. По его информации, мессенджер включен в другой список — методических рекомендаций Минпросвещения РФ по обеспечению образовательных организаций оптимальным и безопасным доступом к сервисам Сети.

Белый список создан исходя из того, какими сайтами россияне пользуются чаще всего. В него вошли в том числе «Госуслуги», соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAX, сервисы Яндекса, видеохостинг Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, личные кабинеты «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома».

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ также добавил в белый список сайты Госдумы, Генпрокуратуры, Почты России. Кроме того, в нем теперь значатся Альфа-Банк, система цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД, навигатор 2ГИС, такси «Максим» и ряд СМИ.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует еженедельно обновлять списки интернет-ресурсов, доступных россиянам в условиях ограничений мобильной связи. Он напомнил, что белый список составляется на основе рейтинга наиболее популярных из них.

Telegram
мессенджеры
Роскомнадзор
интернет
