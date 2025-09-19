«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 11:32

Список доступных при ограничении интернета сайтов будет обновляться

Минцифры РФ планирует расширять список доступных при блокировках сайтов

Минцифры России планирует еженедельно обновлять списки интернет-ресурсов, доступных россиянам в условиях ограничений мобильной связи, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week. По данным ТАСС, эти перечни, известные как белые списки, составляются на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.

Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться, — подчеркнул Шадаев.

Министр пояснил, что перечень формируется с учетом популярности ресурсов среди российских пользователей. Последняя опубликованная версия списка включает в себя следующие сервисы: «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовые и медиаресурсы Mail.ru и Max, а также популярные платформы «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито» и «Дзен».

Кроме того, в перечень вошли видеохостинг Rutube, сайт платежной системы «Мир», официальные ресурсы правительства и администрации президента РФ и федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В белый список также включены личные кабинеты операторов мобильной связи МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком» и его дочерней компании T2.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще обращаться к жертвам через стационарные телефоны после блокировок вызовов в мессенджерах. Так, пожилые люди попали в зону риска.

