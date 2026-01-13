Смерть мамы, возвращение в «Голос», потеря слуха: как живет Максим Фадеев

Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил, что потерял маму. Что произошло, что известно о жизни музыканта?

Что известно о смерти матери Фадеева

О смерти близкого человека Максим Фадеев сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, 12 января он простился с ней в последний раз.

«Я прошу вас всех помолиться за нее от чистого сердца (имя при крещении — Фотинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — написал Фадеев.

В своих социальных сетях Фадеев часто делился историями о маме и публиковал ее фотографии. Например, несколько лет назад в Международный женский день он рассказал, как навестил маму с подарками и красивым букетом.

В различных интервью Фадеев отмечал, что любовь к музыке ему привила мама, долгое время работавшая музыкальным руководителем в одном из Дворцов культуры. В 2015 году она стала почетной гостьей программы Андрея Малахова, где своим потрясающим вокалом поразила всех присутствующих.

Может ли Фадеев вернуться в «Голос»

Осенью 2025-го Максим Фадеев сообщил, что готов вновь занять место в жюри детского музыкального шоу «Голос. Дети», при условии что его коллегами будут профессиональные артисты с педагогическим образованием. Он подчеркнул, что это крайне важно, в первую очередь для самих детей.

«Вернуться я бы хотел, но важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты. Ведь речь идет о детях, и опасно допускать к ним человека без педагогического образования», — сказал Фадеев.

Продюсер был наставником в первых двух сезонах телешоу. Победительницами стали его подопечные Алиса Кожикина и Сабина Мустаева.

В 2023 году Фадеев признался, что участники двух первых сезонов ему небезразличны, но проект себя дискредитировал и он больше никогда не согласится в нем участвовать. Музыкальную редакцию продюсер назвал непрофессиональной и напомнил, что сам получил образование педагога.

«После того как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, решил, что надо быстрее бежать оттуда», — написал продюсер в ответ на один из комментариев в соцсети.

Что Фадеев рассказал про потерю слуха

Фадеев сообщил в своем Telegram-канале, что 20 лет назад он почти полностью потерял слух и врачи не смогли ему помочь.

«20 лет назад я почти перестал слышать — мне диагностировали 90% глухоты. Представьте: музыкант, который не слышит», — написал композитор.

По его словам, только акупунктура (метод лечения уколами специальных металлических игл различной длины. — NEWS.ru) — болезненно, медленно — вернула часть слуха: 30% в одном ухе, 60% в другом.

В связи с этим продюсер отметил, что главные враги слуха — внутриканальные наушники на полной громкости, концерты, клубы и поездки в метро без защиты для ушей.

