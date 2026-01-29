Фадеев раскрыл детали неизданного альбома звезды 90-х

В скором времени свет увидит альбом певицы Елены Зосимовой, записанный более 20 лет назад, сообщил продюсер и композитор Максим Фадеев. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он назвал материал «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых».

Тогда из него вышла только одна песня «Забудь». Она стала хитом, клип на нее снял Федор Бондарчук. Аранжировки, музыка, тексты — все сделано мной, — написал продюсер.

Он добавил, что Зосимова ведет закрытый образ жизни и отказывается от возвращения в шоу-бизнес. Ее отец — основатель телеканала MTV Россия, продюсер и менеджер Борис Зосимов. Самые популярные песни Зосимовой — «Подружки» и «Линия любви».

Ранее Фадеев заявил, что массовое распространение ИИ-контента на музыкальных платформах привело к снижению общего уровня качества выпускаемой музыки. По его мнению, проблема при этом заключается не в самой технологии, а в отсутствии профессионального подхода.

До этого стало известно, что график выступлений народной артистки России Ларисы Долиной на первую половину 2026 года претерпел масштабные изменения. Количество запланированных концертов певицы за этот период увеличилось втрое.