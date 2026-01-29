Долина резко увеличила число выступлений в 2026 году

График выступлений народной артистки России Ларисы Долиной на первую половину 2026 года претерпел масштабные изменения. По информации РИА Новости, количество запланированных концертов певицы за этот период увеличилось втрое.

Если в начале года в расписании знаменитости на первые шесть месяцев значилось лишь семь концертов, то к концу января их число достигло 21. При этом изначально в графике не было ни одного большого сольного шоу, а теперь их запланировано целых шесть.

Первый масштабный сольный концерт под названием «Юбилей в кругу друзей», изначально намеченный на 25 февраля в питерском «Октябрьском», перенесен на 15 ноября. Вместо него 1 февраля певица выступит во дворце культуры «Мир» в Домодедово. Стоимость билетов на это выступление составляет от 2,5 до 6,5 тыс. рублей.

Ранее Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте в баре Petter выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы еще раз проверить себя.