Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 07:53

Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»

Лавров признался, что в свободное время отдает себя спорту

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на плотный график. В интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» министр отметил, что предпочитает заниматься спортом. Лавров также поделился, что любит камин и открытый огонь во время походов. По его словам, незабываемые ощущения он испытал, когда останавливался на реке Катунь на Алтае.

Удается. Конечно, спорт. Сейчас у меня меньше получается, но спорт — это важная часть, в том числе служения Родине. Сплав редко, но удается. По понятным причинам уже труднее собрать коллектив. И годы уже не те. Но это часть того процесса, который, я считаю, помогает служению Родине, — объяснил он.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что, если у человека есть лишь одна мечта в жизни, то он проживает скучную жизнь. По его словам, он мечтает отправиться в экспедицию на курган Туннуг, так как это место таит в себе невероятное число загадок. Также бывший глава Минобороны планирует проплыть по Лене до Тикси, посетить Иркутскую область, отправиться в путешествие на острова Врангеля и Котельный и пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

Сергей Лавров
спорт
хобби
график
Алтай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС
Лавров рассказал, сможет ли Совет мира заменить ООН
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Подсчитано точное количество воробьев в России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.