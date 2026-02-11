Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя» Лавров признался, что в свободное время отдает себя спорту

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что ему удается «пожить для себя», несмотря на плотный график. В интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» министр отметил, что предпочитает заниматься спортом. Лавров также поделился, что любит камин и открытый огонь во время походов. По его словам, незабываемые ощущения он испытал, когда останавливался на реке Катунь на Алтае.

Удается. Конечно, спорт. Сейчас у меня меньше получается, но спорт — это важная часть, в том числе служения Родине. Сплав редко, но удается. По понятным причинам уже труднее собрать коллектив. И годы уже не те. Но это часть того процесса, который, я считаю, помогает служению Родине, — объяснил он.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что, если у человека есть лишь одна мечта в жизни, то он проживает скучную жизнь. По его словам, он мечтает отправиться в экспедицию на курган Туннуг, так как это место таит в себе невероятное число загадок. Также бывший глава Минобороны планирует проплыть по Лене до Тикси, посетить Иркутскую область, отправиться в путешествие на острова Врангеля и Котельный и пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.