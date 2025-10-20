Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 08:50

Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь

Шойгу счел скучной жизнь, в которой есть лишь одна мечта

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если у человека есть лишь одна мечта в жизни, то он проживает скучную жизнь, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводят «Известия», он мечтает отправиться в экспедицию на курган Туннуг, так как это место таит в себе невероятное число загадок. Также бывший глава Минобороны планирует проплыть по Лене до Тикси, посетить Иркутскую область, отправиться в путешествие на острова Врангеля и Котельный и пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! отметил он.

Ранее эксперты OneTwoTrip выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.

Также сообщалось, что в Таиланде на Пхукете первым делом стоит обратить внимание на природные красоты, которые сделали этот остров знаменитым на весь мир. Пляжи Патонг и Карон известны своей оживленной атмосферой, но настоящая магия начинается за пределами главных курортов, отмечают турэксперты.

Сергей Шойгу
жизнь
мечты
путешествия
