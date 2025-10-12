Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 17:50

Назван топ-5 направлений у россиян-одиночек на новогодние праздники

Москва, Петербург и Париж возглавили рейтинг личных поездок на Новый год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек, выяснили эксперты OneTwoTrip, передает ТАСС. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.

На зимние праздники большинство соло-путешественников отправятся в Москву (доля — 25%) и Санкт-Петербург (13,4%), а среди заграничных городов лидируют Париж (6,3%), Рим (5,5%), Будапешт (4,7%), Патонг (3,1%) и Милан (3,6%), — сказано в исследовании.

Также среди российских городов лидируют Казань (8,5%), Калининград (7,3%) и Сочи (7,1%). Средняя продолжительность бронирования отеля в России сократилась с 7,7 до 4,5 дня, при этом суточные расходы на жилье выросли на 1,5 тыс. рублей, достигнув 8,7 тыс. рублей.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рекомендовала в период ноябрьских праздников посетить Коломну и Павловский Посад. По ее словам, историческая архитектура городов создаст благоприятную атмосферу для отдыха.

До этого эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что самый выгодный вариант отправиться за границу зимой — это дождаться горящих путевок. По его словам, по акционному туру в Египет можно уехать за 30 тыс. рублей на одного.

туризм
Новый год
туристы
Франция
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, что на самом деле Зеленский мог просить у Трампа
Конь-«террорист» едва не убил россиянку
Ксения Бородина снялась в кино
Вэнс сравнил мощь США и Китая в торговой войне
В России назвали плюс отмены акциза на зимний дизель
Как быстро убраться в квартире за 15 минут: план действий
Страну продали за £1 млн: кто заплатил Джонсону за конфликт на Украине?
Обновился статус поисков пропавшей под Красноярском семьи
Конфликт офицеров из-за девушки кончился схваткой их подразделений
ВС Китая взяли под прицел флот США и Британии
В Италии сгорел 400-летний монастырь
«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии
Газовым хранилищам Германии предрекли закрытие из-за кризиса
Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали
Стало известно о возможном недопуске Карпина на пост главного тренера
Толпа охранников насильно затолкала подростков в подсобку ТЦ
В аэропорту Иркутска самолет пробил крылом микроавтобус
ВСУ могут набрать в новую армию парней 16-18 лет
Военэксперт ответил, какой объект в России могут попытаться атаковать ВСУ
В Киеве неизвестные с нацистской символикой атаковали синагогу
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.