Назван топ-5 направлений у россиян-одиночек на новогодние праздники Москва, Петербург и Париж возглавили рейтинг личных поездок на Новый год

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек, выяснили эксперты OneTwoTrip, передает ТАСС. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим.

На зимние праздники большинство соло-путешественников отправятся в Москву (доля — 25%) и Санкт-Петербург (13,4%), а среди заграничных городов лидируют Париж (6,3%), Рим (5,5%), Будапешт (4,7%), Патонг (3,1%) и Милан (3,6%), — сказано в исследовании.

Также среди российских городов лидируют Казань (8,5%), Калининград (7,3%) и Сочи (7,1%). Средняя продолжительность бронирования отеля в России сократилась с 7,7 до 4,5 дня, при этом суточные расходы на жилье выросли на 1,5 тыс. рублей, достигнув 8,7 тыс. рублей.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рекомендовала в период ноябрьских праздников посетить Коломну и Павловский Посад. По ее словам, историческая архитектура городов создаст благоприятную атмосферу для отдыха.

До этого эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что самый выгодный вариант отправиться за границу зимой — это дождаться горящих путевок. По его словам, по акционному туру в Египет можно уехать за 30 тыс. рублей на одного.