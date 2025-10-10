Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:02

Россиянам рассказали, как поехать в Египет зимой за 30 тысяч рублей

Турэксперт Мельник: зимой будут горящие путевки в Египет за 30 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самый выгодный вариант отправиться за границу зимой — это дождаться горящих путевок, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник. По его словам, по акционному туру в Египет можно уехать за 30 тысяч рублей на одного.

С учетом нынешнего курса доллара, с учетом нынешних ценообразований, мы можем говорить про сумму 30 тысяч рублей на человека на неделю. Это Египет с питанием «все включено», — сказал специалист.

Он добавил, что в Арабских Эмиратах за ту же сумму будут доступны варианты без питания или только с завтраками, а за Таиланд в любом случае придется отдать не меньше 40 тысяч рублей. Собеседник NEWS.ru также предупредил, что отдых дольше семи дней обойдется дороже, поскольку будет считаться «вперемешку со стандартным прайсом».

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что курорты Египта, а также азиатские направления, такие как Таиланд и Вьетнам, являются наиболее востребованными у россиян для отдыха в октябре и ноябре. По ее словам, популярность Турции к концу осени снижается из-за завершения пляжного сезона и похолодания.

туризм
путешествия
зима
горящие туры
Египет
цены
путевки
Александр Финохин
А. Финохин
