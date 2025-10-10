Россиян призвали не спешить с покупкой турпутевок на зиму Турэксперт Мельник: зимний отдых лучше бронировать в декабре из-за акций

Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с NEWS.ru призвал россиян, желающих бюджетно отдохнуть зимой, повременить с покупкой путевок. По его словам, следует дождаться декабря, который является самым акционным месяцем холодного времени года.

Если мы говорим про зиму, то с точки зрения выездного туризма однозначно нужно ждать, ни в коем случае сейчас ничего не покупать. Я говорю про декабрь, например. Он по сути является самым акционным месяцем, когда появляются горящие туры, — сказал специалист.

Как объяснил собеседник NEWS.ru такая ситуация происходит ежегодно и обусловлена она тем, что в декабре очень мало людей могут позволить себе куда-то выехать, поэтому туроператоры начинают снижать цены, чтобы окупить фрахт самолета. Мельник также посоветовал избегать праздничных дат и школьных каникул, так как в эти периоды цены взлетают на 35–50%.

В декабре ближайшие даты 100% будут. Это происходит каждый год. Никакой паники нет, — подытожил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.