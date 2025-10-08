Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 02:30

Новогодние праздники в 2026 году будут уникальны по длительности

Котяков: новогодние праздники в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет

Участники и посетители фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Участники и посетители фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, они станут самыми долгими зимними каникулами за многие годы. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней,добавил Котяков.

Ранее Котяков заявлял, что по всей России вряд ли введут четырехдневную рабочую неделю. По его словам, единого мнения сотрудников и работодателей по этому вопросу ждать не стоит. Министр пояснил, что в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует.

До этого сообщалось, что россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя, следует из постановления правительства страны. Из-за переноса выходных дней, приуроченных к Дню народного единства, они будут работать с 27 октября по 1 ноября.

Минтруд
Антон Котяков
Новый год
праздники
