07 октября 2025 в 11:54

Котяков рассказал, введут ли по всей России четырехдневную рабочую неделю

Котяков: в России вряд ли введут четырехдневную рабочую неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей России вряд ли введут четырехдневную рабочую неделю, заявил ТАСС глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, единого мнения сотрудников и работодателей по этому вопросу ждать не стоит.

Мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует, — сказал Котяков.

Министр отметил, что трудовое законодательство в России достаточно гибкое, поэтому есть возможность индивидуальной настройки графика по согласованию между работодателем и работником. Котяков добавил, что в условиях дефицита кадров у работников появляется возможность заработать больше из-за востребованности той или иной профессии.

Ранее глава профсоюза АвтоВАЗ Сергей Зайцев заявил, что слухи о том, что в компании без выходных работают мигранты — это дикость. Он отметил, что у всех сотрудников завода есть определенный график. Зайцев также напомнил, что с 29 сентября предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю. До этого сотрудники в основном трудились с понедельника по пятницу.

