12 декабря 2025 в 11:34

В Минтруде оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов

Котяков не увидел необходимости сокращать рабочий день до шести часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На сегодняшний день в России нет никакой необходимости сокращать рабочий день до шести часов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, которые приводит ТАСС, любая инициатива должна иметь какие-либо предпосылки и целесообразность.

У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, нет, — сказал Котяков.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение КПРФ ввести в России 30-часовой рабочую неделю. По его мнению, такое решение приведет к сокращению зарплат. При этом изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.

Как считает психолог Александра Миллер, переход на 30-часовую рабочую неделю не приведет к потере мотивации у сотрудников, а, напротив, повысит производительность труда. По ее словам, авторы инициативы опираются на фундаментальные научные подходы, а не на пустые лозунги.

