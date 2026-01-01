Новый год — 2026
01 января 2026 в 17:24

Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Гидрометцентр спрогнозировал до минус 15–17 градусов в Москве ночью 2 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 15–17 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Ожидается, что предстоящая ночь может оказаться самой холодной в новом году, а также одной из самых холодных с начала календарной зимы. При этом в Подмосковье температура может упасть до минус 19 градусов, передает ТАСС.

Ожидается, что на фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 15–17 градусов, по области — до минус 19 градусов, — говорится в сообщении.

Ранее аналогичным прогнозом поделился синоптик Александр Ильин. По его словам, в Московском регионе ожидаются морозы до минус 19 градусов. При этом самым холодным днем в предстоящие новогодние праздники станет 2 января.

До этого синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около минус семи градусов днем и минус 10 ночью. В конце месяца ожидается небольшое похолодание, после которого в столице потеплеет до минус пяти градусов.

