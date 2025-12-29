Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни

В Калужской области двое рабочих погибли при демонтаже водонапорной башни, передает СУ СК по региону. В пресс-службе уточнили, что произошло обрушение конструкции. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

В городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих, — говорится в публикации.

Ранее большой газовый баллон взорвался на стройке ЖК «Новые Академики» на Нахимовском проспекте в столице. Он пролетел почти 200 метров над землей и упал на тротуар. По предварительным данным, пострадали два человека, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

До этого во время выполнения работ в порту Усть-Луга погиб рабочий, на которого упал ковш экскаватора. Инцидент произошел во время зачистки угля из грузового вагона. Пострадавший в момент начала работ находился внутри него. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Следствие полагает, что сотрудники коммерческой организации нарушили правила техники безопасности