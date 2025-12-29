Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 17:43

Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни

Двое рабочих погибли при демонтаже водонапорной башни в Калужской области

Читайте нас в Дзен

В Калужской области двое рабочих погибли при демонтаже водонапорной башни, передает СУ СК по региону. В пресс-службе уточнили, что произошло обрушение конструкции. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

В городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих, — говорится в публикации.

Ранее большой газовый баллон взорвался на стройке ЖК «Новые Академики» на Нахимовском проспекте в столице. Он пролетел почти 200 метров над землей и упал на тротуар. По предварительным данным, пострадали два человека, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

До этого во время выполнения работ в порту Усть-Луга погиб рабочий, на которого упал ковш экскаватора. Инцидент произошел во время зачистки угля из грузового вагона. Пострадавший в момент начала работ находился внутри него. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Следствие полагает, что сотрудники коммерческой организации нарушили правила техники безопасности

рабочие
обрушения
Калужская область
демонтажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Муж Кадышевой ответит в суде за долги
Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном
В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта
Напавших на псковских десантников признали террористами и экстремистами
Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ
Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона
Израиль захотел снова ударить по Ирану
Осознанный Новый год: как оптимизировать расходы и собрать новогодний стол
Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни
Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска
В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва
В Петербурге в пансионате для пожилых обнаружили проблемы с санитарией
Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки
Ушел голос из «Прекрасного далека»: умерла певица Дасковская, что известно
Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии
Против Эйдельман утвердили обвинение
В ЦБ сочли сохранение высокой ключевой ставки неоправданным
Появилось видео второго заезда грузчиков за вещами Долиной
В МИД России рассказали о новогоднем подарке для посольства Финляндии
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.