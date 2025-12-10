Рабочий в порту стал жертвой ковша-убийцы В порту Усть-Луга под ковшом экскаватора погиб рабочий

Во время выполнения работ в порту Усть-Луга погиб рабочий, на которого упал ковш экскаватора, сообщает пресс-служба СК. Инцидент произошел в ходе процедуры зачистки угля из грузового вагона.

Следствие полагает, что сотрудники коммерческой организации нарушили правила техники безопасности. Пострадавший в момент начала работ находился внутри вагона. Он получил травмы, несовместимые с жизнью после удара ковшом. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где скончался на следующий день.

Ранее на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское», расположенного на юге Москвы, произошел несчастный случай, мужчина погиб после падения в техническое помещение. Его глубина составляла около двух метров. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Однако к моменту их прибытия пострадавший уже был мертв.

До этого в Тобольске автомобиль с пассажирами провалился под лед на переправе. На опубликованных в сети видео виден автомобиль марки Chevrolet серого цвета. Как уточнили в МЧС, на момент инцидента официального разрешения на движение по данной переправе еще не было выдано.