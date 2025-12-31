Бесплатный проезд по платным трассам продлят для одного типа водителей В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для водителей электрокаров

В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для водителей отечественных электрокаров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, соответствующее решение поддержало правительство. Он пояснил, что такая мера стимулирует россиян покупать электромобили и развивает их производство, передает ТАСС. В 2025 году объем льгот составил 40,3 млн рублей.

Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год, — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36% — в ноябре россияне купили 1,6 тыс. машин, что более чем на треть больше показателей ноября 2024-го. В сравнении с прошлым месяцем продажи таких авто, наоборот, упали на 27%.

До этого сенатор Андрей Кутепов предложил разрешить владельцам электроавтомобилей ездить по полосе для общественного транспорта ради увеличения спроса на гибридные автомобили. По его мнению, подобные нововведения помогут увеличить спрос среди россиян на электроавтомобили.