Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:46

В России взлетели продажи одного вида автомобилей

Продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36% — в ноябре россияне купили 1,6 тыс. машин, что более чем на треть больше показателей ноября 2024-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом отмечается, что в сравнении с прошлым месяцем продажи таких авто, наоборот, упали на 27%.

В ноябре 2025 года россияне купили 1590 подержанных электрокаров. Это на 36% больше, чем год назад. А вот по сравнению с октябрем вторичный рынок электромобилей снизился на 27%, — говорится в материале.

Самыми популярными брендами среди электрокаров в ноябре оказались Nissan, Tesla и Zeekr — 521, 210 и 204 автомобиля соответственно. При этом самые популярные модели отличаются несущественно — Nissan Leef, Zeekr 001 и Tesla Model 3 с показателями 503, 136 и 99 штук соответственно.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить владельцам электроавтомобилей ездить по полосе для общественного транспорта ради увеличения спроса на гибридные автомобили. По его мнению, подобные нововведения помогут увеличить спрос среди россиян на электроавтомобили, так как их доля на рынке в сравнении с машинами на дизельном топливе и бензине сравнительно невысока: всего 0,02% водителей в России предпочитают гибридные автомобили.

Россия
автомобили
авторынок
продажи
электрокары
вторичный рынок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве прогулка обернулась похищением и перепродажей шпица
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.