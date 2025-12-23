В России взлетели продажи одного вида автомобилей Продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36%

Продажи подержанных электроавтомобилей в России выросли за год на 36% — в ноябре россияне купили 1,6 тыс. машин, что более чем на треть больше показателей ноября 2024-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом отмечается, что в сравнении с прошлым месяцем продажи таких авто, наоборот, упали на 27%.

В ноябре 2025 года россияне купили 1590 подержанных электрокаров. Это на 36% больше, чем год назад. А вот по сравнению с октябрем вторичный рынок электромобилей снизился на 27%, — говорится в материале.

Самыми популярными брендами среди электрокаров в ноябре оказались Nissan, Tesla и Zeekr — 521, 210 и 204 автомобиля соответственно. При этом самые популярные модели отличаются несущественно — Nissan Leef, Zeekr 001 и Tesla Model 3 с показателями 503, 136 и 99 штук соответственно.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить владельцам электроавтомобилей ездить по полосе для общественного транспорта ради увеличения спроса на гибридные автомобили. По его мнению, подобные нововведения помогут увеличить спрос среди россиян на электроавтомобили, так как их доля на рынке в сравнении с машинами на дизельном топливе и бензине сравнительно невысока: всего 0,02% водителей в России предпочитают гибридные автомобили.