Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды

Китайская компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Заявки поданы в январе и марте 2025 года.

Новые товарные знаки позволяют Huawei организовать производство и продажу на российском рынке легковых автомобилей, других электрических транспортных средств, смарт-часов и компьютерного оборудования. Регистрация закрепляет за компанией право использовать соответствующие обозначения при выводе этой продукции в России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании неизбежно вернутся на российский рынок. По его мнению, политизированное давление на бизнес со стороны западных правительств со временем ослабнет. Представитель Кремля пояснил, что возвращение брендов — это не вопрос выгоды для самих компаний. Это вопрос блага для потребителей.

До этого американская компания Coca-Cola продлила действие товарного знака с изображением своей знаменитой стеклянной бутылки, сохранив права на этот ключевой символ после ухода с российского рынка. Срок охраны бренда истекал в декабре 2025 года, однако производитель своевременно подал соответствующее заявление.