В Кремле озвучили, какая судьба ждет иностранные бренды Песков уверен в непременном возвращении иностранных брендов на российский рынок

Иностранные компании неизбежно вернутся на российский рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС». По его мнению, политизированное давление на бизнес со стороны западных правительств со временем ослабнет.

Со временем, конечно, вернутся иностранные бренды. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что любая экономика заинтересована в притоке иностранных инвестиций и товарном многообразии. Именно конкуренция, по его словам, обеспечивает лучшее качество по доступным ценам.

Представитель Кремля пояснил, что возвращение брендов — это не вопрос выгоды для самих компаний. Это вопрос блага для потребителей.

Ранее американская компания Coca-Cola продлила действие товарного знака с изображением своей знаменитой стеклянной бутылки, сохранив права на этот ключевой символ после ухода с российского рынка. Срок охраны бренда истекал в декабре 2025 года, однако производитель своевременно подал соответствующее заявление.

Также люксовый бренд Chanel подал в Роспатент две новые заявки на регистрацию своих товарных знаков в России. Документы поступили 29 января и 2 февраля 2026 года.