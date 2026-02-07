Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство Компания Chanel подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

Люксовый бренд Chanel подал в Роспатент две новые заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, несмотря на уход с рынка, сообщается на сайте Роспатента. Документы от швейцарской компании «Шанель САРЛ», являющейся правообладателем бренда, поступили 29 января и 2 февраля 2026 года.

Согласно базе ведомства, заявки охватывают несколько классов МКТУ. В них входят машины для текстильной промышленности, ручные инструменты, массажное оборудование, мебель, упаковка, декоративные изделия, а также различные текстильные товары.

Ранее американская компания Coca-Cola продлила действие товарного знака с изображением своей знаменитой стеклянной бутылки, сохранив права на этот ключевой символ после ухода с российского рынка. Срок охраны бренда истекал в декабре 2025 года, однако производитель своевременно подал соответствующее заявление.

Кроме того, доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что ушедшие из России бренды продолжают регистрацию товарных знаков, опасаясь их захвата. Он пояснил, что данная процедура носит формальный характер и не свидетельствует о планах возвращения компаний на рынок, однако товарный знак как ценный нематериальный актив важен для поддержания общей стоимости бизнеса и сохранения будущих возможностей.