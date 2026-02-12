Chanel зарегистрировала три товарных знака в России

Модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания направила заявки в январе, мае и июне 2025 года.

Отмечается, что модный дом получил в России права на товарные знаки «Шанель», «Les eaux de Chanel» и изображение фирменной коробки для парфюма сроком до 2035 года. Они будут использованы для производства парфюмерии и кремов, а также для оказания услуг в салонах красоты.

Ранее сообщалось, что компания «Макдональдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Сеть ресторанов быстрого питания подала заявку в Роспатент в декабре 2024 года. Товарный знак связан с 10 классами товаров, в том числе с одеждой, кофе, водой, а также с предоставлением услуг ресторанов.

До этого знаменитый итальянский бренд Fendi официально закрепил права на два своих товарных знака в России. Процедура регистрации началась осенью 2024 года, а завершилась вынесением положительного решения в январе текущего года. Под правовой защитой теперь находятся упаковочные коробки, выполненные в золотистом цвете с логотипом бренда.