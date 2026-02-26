PepsiCo зарегистрировала в России 10 новых брендов

Американская корпорация PepsiCo зарегистрировала в России 10 новых товарных знаков, включая чипсы Lay's Stix в двух вариантах упаковки и сухарики «Хрус Team. Барная коллекция», следует из данных базы Роспатента. Заявки на регистрацию подавались компанией «ПепсиКо» на протяжении 2024–2025 годов, и ведомство вынесло по ним положительные решения.

Помимо этого, Роспатент одобрил регистрацию таких брендов, как чипсы-тортильи Doritos, снеки со вкусом чили Cheetos, а также газированные напитки Aqua Minerale и Rockstar. Это позволит компании расширить присутствие на российском рынке.

Ранее французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L'oreal зарегистрировали в России новые товарные знаки. Celine подала заявки на два знака в декабре 2025 года, Kenzo — в январе 2025-го, Christian Dior — в августе 2024-го, а L'oreal — в январе и феврале 2025 года. Christian Dior зарегистрировала знак с инициалами кутюрье на латинице, L'oreal — бренды Atelier Сologne, Hypnose и Maybelline.

Кроме того, европейские дома люксовой моды получили одобрение Роспатента на регистрацию новых товарных знаков в России. В феврале было удовлетворено девять заявок от европейских брендов, включая одну от компании Prada.