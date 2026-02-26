Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 01:52

Французские дома моды зарегистрировали в РФ товарные знаки

Компании Celine, Kenzo и L’oreal зарегистрировали в РФ товарные знаки

Фото: Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press
Французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L’oreal зарегистрировали в России товарные знаки, пишет ТАСС. Как сказано в материале, на регистрацию двух товарных знаков от Celine были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2025 года.

От Kenzo на товарный знак был подан в январе 2025 года, от Christian Dior — в августе 2024 года, от L’oreal — в январе и феврале 2025 года. При этом известно, что Christian Dior зарегистрировала товарный знак с инициалами модельера Кристиана Диора на латинице, а L’oreal — Atelier Сologne, Hypnose и Maybelline.

Ранее сообщалось, что бренд Zara, входящий в испанскую группу Inditex, зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявка была подана компанией «Индустрия Де Дисено Текстил» в марте 2025 года, а положительное решение Роспатент вынес в феврале 2026 года. Под зарегистрированным брендом Zara сможет реализовывать на российском рынке широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, головные уборы, купальники и другие предметы гардероба.

товары
россии
товарные знаки
мода
