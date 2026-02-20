Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:54

Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку

Бренд Zara зарегистрировал в России товарный знак Zara Origins

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Входящий в испанскую Inditex Group бренд Zara зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins, следует из данных электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию была подана компанией «Индустрия Де Дисено Текстил» еще в марте 2025 года, а положительное решение ведомство вынесло в феврале 2026-го.

Под зарегистрированным брендом Zara сможет реализовывать на российском рынке широкий ассортимент товаров. В частности, это дает право на продажу одежды, обуви, головных уборов, купальников, шарфов, спортивной и пляжной обуви, перчаток, а также шуб.

Ранее в России были зарегистрированы новые товарные знаки европейских люксовых брендов, включая заявку компании Prada. В феврале Роспатент одобрил девять заявок от европейских производителей, среди которых фирма получила право продавать в стране парфюмерию и косметику под маркой Luna Rossa.

Кроме того, японский концерн Mitsubishi зарегистрировал в Российской Федерации два новых товарных знака — DI-D и AWC. Правообладатель подал заявки в апреле, регистрация состоялась в феврале текущего года, а срок действия патентов истекает в 2035-м.

Zara
Роспатент
бренды
торговые марки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из «Глухаря»
Директора института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты
Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы
Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины
Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу
Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа
Тишина как ценность: почему мы начинаем выбирать незаметность
В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины
Россия и Япония возобновят молодежные обмены
«Самое ужасное»: Захарова «отправила» Европу под стол переговоров
Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией
«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака
Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше
Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет
Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.