Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку

Входящий в испанскую Inditex Group бренд Zara зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins, следует из данных электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию была подана компанией «Индустрия Де Дисено Текстил» еще в марте 2025 года, а положительное решение ведомство вынесло в феврале 2026-го.

Под зарегистрированным брендом Zara сможет реализовывать на российском рынке широкий ассортимент товаров. В частности, это дает право на продажу одежды, обуви, головных уборов, купальников, шарфов, спортивной и пляжной обуви, перчаток, а также шуб.

Ранее в России были зарегистрированы новые товарные знаки европейских люксовых брендов, включая заявку компании Prada. В феврале Роспатент одобрил девять заявок от европейских производителей, среди которых фирма получила право продавать в стране парфюмерию и косметику под маркой Luna Rossa.

Кроме того, японский концерн Mitsubishi зарегистрировал в Российской Федерации два новых товарных знака — DI-D и AWC. Правообладатель подал заявки в апреле, регистрация состоялась в феврале текущего года, а срок действия патентов истекает в 2035-м.