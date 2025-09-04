Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:59

Zara тайно возвращается в Россию

Zara вслед за Uniqlo регистрирует в России товарный знак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на Роспатент. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне.

Zara приостановил работу в России в марте 2022 года. В октябре того же года Inditex объявила о продаже российского бизнеса арабскому ретейлеру Daher Group. На месте магазинов Zara и других брендов Inditex открылись новые магазины под названием Maag и Dub.

Ранее японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки от 31 августа касаются логотипов GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также русской версии названия — «Юникло». Сейчас холдингу уже принадлежат 27 товарных знаков, связанных с Uniqlo, два — с GU и три — с Fast Retailing.

До этого компания Makita, специализирующаяся на производстве электроинструментов, начала восстанавливать свое присутствие на российском рынке после значительного сокращения поставок в феврале 2022 года. Производитель наращивает объемы ввоза продукции в страну. К осени этого года планируется возвращение части ассортимента, который ранее исчез с прилавков.

Zara
одежда
возвращение
товарные знаки
регистрации
Роспатент
