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11 июля 2025 в 11:08

Производитель из Японии возобновил активность на российском рынке

Японский производитель Makita начал увеличивать ввоз электроинструментов в РФ

Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Японский производитель электроинструментов Makita, который после февраля 2022 года значительно сократил поставки в Россию, начал восстанавливать присутствие на рынке, сообщает «Коммерсант». Компания увеличивает ввоз продукции в страну. По данным издания, производитель планирует к осени 2024 года вернуть часть ассортимента, исчезнувшего с прилавков.

Хотя Makita официально не прекращала работу в России, логистические сложности после начала конфликта на Украине привели к снижению импорта, из-за чего доля компании на рынке сократилась с 20% до 1,5%. Источник уточнил, что с середины 2024 года местное представительство практически остановило поставки, а продукция Makita поступала в страну через параллельный импорт.

К октябрю 2025-го производитель намерен возобновить прямые поставки части товаров. Однако эксперты считают, что вернуть прежние позиции компании будет сложно из-за высокой конкуренции.

Ранее стало известно, что китайский производитель игрушек подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Компания подала заявку в Роспатент, чтобы также выпускать косметику, одежду, сумки и электротехнику.

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