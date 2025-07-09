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09 июля 2025 в 13:01

Производитель лабубу хочет выпускать игрушки в России

Компания Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Китайский производитель игрушек Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России, сообщает РИА Новости. Компания 4 июля обратилась с заявкой в Роспатент, намереваясь выпускать под этим брендом не только игрушки, но также косметику, одежду, сумки и электротехнику.

Лабубу представляет собой эльфа-монстрика с широкой зубастой улыбкой. Игрушка создана дизайнером из Гонконга Касингом Лунгом. Персонаж обрел мировую популярность благодаря коллекционным фигуркам, пушистым брелокам и крупным куклам, которые продает сеть магазинов Pop Mart.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию нового товарного знака под названием «Чебубу». Игрушка должна стать аналогом китайским лабубу, которые пришли и в Россию. В студии объяснили свое решение желанием защитить бренд от подделок.

Певец Сергей Жуков также захотел сделать российский ответ лабубу и предложил начать выпускать игрушечные бабайки. Лидер группы «Руки Вверх!» намерен создать киновселенную с собственными игрушками.

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