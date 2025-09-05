Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:24

В Союзе торговых центров ответили на слухи о возвращении Zarа

В Союзе торговых центров заявили, что говорить о возвращении Zarа в Россию рано

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сегодняшний день говорить о возвращении бренда Zara в Россию преждевременно, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, которые приводит ТАСС, подача испанской компанией Inditex заявки на регистрацию товарного знака Zara ничего не значит. При этом Люлин убежден, что бренд вернется, как только в отношениях с Западом начнется политическая разрядка.

Не вижу признаков возвращения, но мы их точно увидим, когда начнется политическая разрядка в отношениях с Западом и постепенное снятие трансграничных санкций. Пока говорить об этом рано, — заявил он.

Люлин назвал регистрацию товарных знаков мерой по защите бренда в России. Он объяснил это тем, что если Inditex будет бездействовать, кто-то другой может воспользоваться ситуацией и зарегистрировать «свою Zara».

Бренд Zara ушел с российского рынка в марте 2022 года. В октябре того же года Inditex продала бизнес в стране арабскому ретейлеру Daher Group.

Ранее появилась информация, что Zara регистрирует товарный знак в России. В частности, Inditex создала новый логотип на синем фоне.

бренды
компании
Zara
товарные знаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.