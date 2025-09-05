В Союзе торговых центров ответили на слухи о возвращении Zarа В Союзе торговых центров заявили, что говорить о возвращении Zarа в Россию рано

На сегодняшний день говорить о возвращении бренда Zara в Россию преждевременно, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, которые приводит ТАСС, подача испанской компанией Inditex заявки на регистрацию товарного знака Zara ничего не значит. При этом Люлин убежден, что бренд вернется, как только в отношениях с Западом начнется политическая разрядка.

Не вижу признаков возвращения, но мы их точно увидим, когда начнется политическая разрядка в отношениях с Западом и постепенное снятие трансграничных санкций. Пока говорить об этом рано, — заявил он.

Люлин назвал регистрацию товарных знаков мерой по защите бренда в России. Он объяснил это тем, что если Inditex будет бездействовать, кто-то другой может воспользоваться ситуацией и зарегистрировать «свою Zara».

Бренд Zara ушел с российского рынка в марте 2022 года. В октябре того же года Inditex продала бизнес в стране арабскому ретейлеру Daher Group.

Ранее появилась информация, что Zara регистрирует товарный знак в России. В частности, Inditex создала новый логотип на синем фоне.